Госдепартамент США официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, передает «Газета.ру».

В сообщении Госдепартамента отмечается, что впоследствии США могут вернуться к соглашению, «если увидят условия, которые будут более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков».

При этом отмечается, что США будут и дальше участвовать в международных конференциях и обсуждениях, касающихся климатических проблем.