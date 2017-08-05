На проходящих в Руанде выборах главы государства лидирует действующий президент Поль Кагаме. Его соперники — глава Демократической зеленой партии Руанды Фрэнк Хабинеза и независимый кандидат Филипп Мпайимана — заметно отстают от лидера гонки.

В выборах участвуют примерно 6,9 миллиона человек, в том числе за рубежом, где работали 2400 избирательных участков. Голосование длилось с 7:00 до 15:00 4 августа. За рубежом выборы прошли днем ранее.

Предварительные итоги власти обещают обнародовать до 9 августа. Окончательные результаты будут оглашены до 16 августа. Выборы в Руанде проходят в один тур.