Непогода в Москве продержится до утра 5 августа, сообщает «Газета.ру».

По прогнозам Росгидромета, местами в столице ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12–17 м/c.

Также МЧС предупредило, что в связи с непогодой возможны затруднения движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение рекламных конструкций.

На выходные в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди с грозами, температура днем удержится в пределах +23…+25°C.