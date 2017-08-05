Больницы и госпитали готовы принять всех пострадавших во время аварии на руднике компании «Алроса» в Якутии. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

Минздрав Якутии подготовлен к возможному увеличению числа коек в зависимости от обстановки, — приводит ее слова ТАСС.

Всего в Мирном развернуто 135 коек, включая 20 для реанимационных случаев. Только в Мирнинской центральной больнице подготовлено 42 койки, в том числе 25 хирургических, 12 травматологических и пять терапевтических. Услуги больнцм готовы оказать 13 врачей. Также готовы места в поселках Светлинская, Чернышевская, Айхальская.

Всего в результате затопления рудника оказались отрезаны от мира 151 человек. На данный момент удалось спасти 142 горняков. Спасательные работы продолжаются.