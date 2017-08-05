Американский лидер Дональд Трамп отправился в отпуск, который он проведет в штате Нью-Джерси. В пятницу глава государства оставил Белый дом и отправился в Бедминстер вместе с семьей, включая внуков, а также с советниками и сотрудниками своего аппарата.

Отдыхать американский лидер будет в собственном гольф-клубе. Отпуск Трампа продлится 17 дней.

Пока президента не будет в Белом доме, там должны заменить систему вентиляции воздуха, провести косметический ремонт, заменить ковры и шторы.

Рабочее место Трамп покинул «по-английски», лишь помахав рукой с трапа вертолета остающимся. Завершающей пресс-конференции он не устроил.