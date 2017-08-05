Двое детенышей панды впервые появились на свет во французском зоопарке Боваль (Beauval), передает портал France Info.

Детеныши родились в пятницу вечером с интервалом в несколько минут.

После рождения детей мама-панда по имени Хуан Хуан стала активно заботиться о младшем малыше. Первого новорожденного поместили в кувез.

«Он дышит, но он слабенький, и его жизнь всё еще под угрозой», — отмечает портал.

Панда Хуан Хуан, которой скоро исполнится 9 лет, была передана Франции Китаем в 2012 году сроком на 10 лет.

Большая панда — неофициальный символ Китая. В настоящее время за пределами КНР панды проживают всего в 22 зоосадах мира.