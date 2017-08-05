Суд в США признал бизнесмена Мартина Шкрели виновным в мошенничестве, передает The New York Times.

Шкрели обвиняется в том, что на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя $11 млн из собственной компании Retrophin. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

34-летний предприниматель стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла на него цену в десятки раз.