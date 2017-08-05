Состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с французским лидером Эммануэлем Макроном. Глав двух государств обсуждали перспективы урегулирования ситуации в Сирии и Ираке. Речь также шла о противодействии росту влияния Ирана.

— Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы изучить возможности интенсифицировать взаимодействие для разрешения нынешнего кризиса в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана, — приводит сообщение пресс-службы Белого дома «РИА Новости».

Разговор лидеров двух стран шла и о украинском кризисе. Трамп и Макрон договорились о «необходимости выполнения Минских соглашений всеми сторонами для мирного урегулирования ситуации».

Также в беседе шла речь о политическом урегулировании в Ливии и войне с террористами в Африке. Также Макро и Трамп согласились, что необходимо добиваться соблюдения гражданских прав руководством Венесуэлы.