Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, который остановил распространение вируса WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы, передает The Telegraph.

Это произойдет в том случае, если подтвердятся обвинения в распространении вредоносного программного обеспечения для похищения данных кредитных карт.

Отмечается, что предъявленные программисту обвинения не имеют отношения к распространению вируса WannaCry.

23-летний британец был арестован агентами ФБР в США, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.