Президент России Владимир Путин провел короткий отпуск в Республике Тыва. Видео, на котором президент охотится за щукой в одном из озер Южной Сибири, обнародовала пресс-служба Кремля.

На кадрах Путин экипируется, затем под водой ловит щуку и плывет с добычей. Камера Go Pro была установлена на маске российского президента.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства два часа преследовал щуку под водой. На кадрах видео запечатлен момент кульминации охоты.

В Южной Сибири президент провел два дня. По словам Пескова, поездка в Тыву в целом получилась насыщенной: Владимир Путин побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер. В поездке президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тывы Шолбан Кара-оол.