Четырехкратный олимпийский чемпион, британец Мо Фара завоевал золотую медаль в беге на 10 тыс. м на чемпионате мира по легкой атлетике.

Фара стал первым чемпионом соревнований в Лондоне. Британец финишировал со временем 26 мин. 49,51 сек., установив лучший результат сезона в мире.

Для Фары это шестое золото чемпионатов мира в карьере. Ранее он побеждал на ЧМ-2011 на 5 тыс. м, а также выигрывал забеги на 5 км и 10 км на ЧМ в 2013 и 2015 годах.

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, так как ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.