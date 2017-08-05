Коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) проведет детальные консультации с РФ по операции в Дейр-эз-Зоре.

«Силы сирийской армии полны решимости разорвать осаду Дейр-эз-Зора», — заявил представитель президента США в коалиции против ИГ Бретт Макгерк.

Он также добавил, что США проведут консультации с РФ по этой операции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что террористы перебрасывают из Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов.