Симптомы отправления проявились в пятницу у сотрудников почтового отделения Службы внутренних доходов США в Канзас-Сити (штат Миссури) после контакта с неизвестным веществом, содержавшимся в посылке.

В общей сложности пострадали 12 человек. Они жаловались на боли в груди и тошноту, сообщила в пятницу телекомпания WDAF.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу. Помощь остальным была оказана на месте.

Посылку, вызвавшую подозрения, поместили в герметичный контейнер.

«Что бы ни было причиной отравления, это, скорее всего, легко испаряющееся вещество», — рассказал в интервью телекомпании начальник городской противопожарной службы Канзас-Сити Джеймс Гаррет.

Он добавил, что осматривать посылку будут агенты ФБР.