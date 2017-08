Видео на композицию Луиса Фонси Despacito побил рекорд по числу проигрывания на YouTube. Клип набрал уже около трех миллиардов.

Этого достижения трек достиг за семь месяцев, сообщает «Газета.ру».

Предыдущее достижение принадлежало клипу See you again исполнителей Wiz Khalifa и Charles Puth, но Фонси оставил его позади.

Также Despacito обогнала по популярности стримовых сервисах песню Джастина Бибера Sorry.