Спасатели Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда приступили к поисково-спасательной операции на руднике «Мир» в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд уникален тем, что принимал участие в ликвидации многих аварий, среди которых взрывы, пожары на шахтах, затопления и обрушения, отметили в МЧС.

Там добавили, что к ликвидации последствий ЧС также привлечена группировка подземных водолазов. Их задача — пройти на затопленный 210-й горизонт, куда из-за воды не смогли попасть горноспасатели.

ЧП на руднике «Мир» произошло в пятницу, 4 августа. В момент инцидента на выработках находился 151 шахтер. 142 горняка удалось поднять на поверхность.