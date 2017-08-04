Спецпредставитель Дональда Трампа в коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк, который работает в структуре Госдепартамента США, заявил, что США готовы обсуждать создание новых зон перемирия в Сирии.

«Если будут новые возможности, чтобы начать переговоры на уровне военных, новые возможности, чтобы достигнуть подобного соглашения… мы полностью открыты к этому и будем говорить об этом с русскими», — сказал Макгерк на брифинге.