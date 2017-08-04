Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк заявил, что США открыты для достижения договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии.

«Если будут другие возможности организовать переговоры вооруженных сил обеих стран или другие возможности заключить соглашения, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, то мы будем открыты для этого», — заявил Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента США.

Он также обратил внимание на то, что нынешнее охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой не повлияло на взаимодействие по Сирии.