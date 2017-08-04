На данный момент холера унесла в Йемене 1890 жизней. В это число входят данные по всем районам страны, начиная с апреля 2017 года. Более всего смертельная болезнь свирепствует в провинциях Хадджа, Сана, Ходейда, Амран и Ибб.

О количестве жертв холеры сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные министра здравоохранения Йемена Насера Бааума. Глава минздрава отметил, что помощь благотворительных организаций из ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта помогла уменьшить смертность среди населения.

Предыдущие данные о распространении холеры в Йемене предоставляла Всемирная организация здравоохранения. По информации ВОЗ, с 27 апреля по 19 июля в 21 провинции страны из 23 было зафиксировано 368 тыс. подозрений на холеру и 1828 смертельных случаев.