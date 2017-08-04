Возросло число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо. По последним данным, три человека скончались, еще шесть ранены.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, транспортное средство, в котором была заложена бомба, было припарковано около госпиталя, где также расположены несколько гостиниц.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Ранее также сообщалось, что были слышны выстрелы. Эта информация пока не подтвердилась.