Роста уровня воды в подтопленном руднике «Мир» не зафиксировано, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МЧС России.

Основная цепочка водоотливов работает исправно, откачка воды не ведется, уточнили в ведомстве.

Глава «Алроса» Сергей Иванов ранее сообщил, что спасателям удалось выйти на связь с несколькими горняками, оставшимися в шахте рудника «Мир».

На данный момент спасатели работают посменно, круглосуточно пятью отделениями. Для обследования подтопленных выработок привлечены семь водолазов, добавили в ведомстве.

ЧП на руднике «Мир» произошло в пятницу, 4 августа. В момент инцидента на выработках находился 151 шахтер. 142 горняка удалось поднять на поверхность.

На данный момент перед водолазами стоит задача — пройти на затопленный 210-й горизонт, куда из-за воды не смогли попасть горноспасатели.