Временно отстранен от исполнения обязанностей Михаил Лопатинский, директор горно-обогатительного комбината в Мирном, где 4 августа произошла авария и затопление. Решение об отстранении будет действовать как минимум до окончания проверок.

Директор Мирнинского ГОКа Михаил Лопатинский отстранен от руководства до окончания всех проверок по аварии, приводит ТАСС слова представителя «Алросы».

Мирнинский горно-обогатительный комбинат является самым старым предприятием компании. Именно этот ГОК ведет разработку рудника, куда хлынула вода из карьера.

На данный момент известно, что из шахты в Якутии спасены 142 горняка. Судьба еще девяти остается неизвестна.