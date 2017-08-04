Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк заявил, что военные США и России ежедневно взаимодействуют в рамках канала по предотвращению конфликтов в Сирии.

«Канал по предотвращению конфликтов с Сирией действует чрезвычайно хорошо», — отметил Брук, который работает в структуре Госдепартамента США.

Также он отметил, что канал по предотвращению конфликтов помог усилить давление на ИГ в Ракке.