Депутат Рижской Думы от оппозиционной Новой консервативной партии Юта Стрике обвинил мэра Риги Нила Ушакова в краже провода от компьютера у другого депутата. В свою очередь, Ушаков иронично отреагировал на это обвинение и написал в своем Facebook, что уже готовится к обыскам и аресту.

Депутат, у которого Ушаков якобы крал провод, обратился к главе комитета сообщения Рижской Думы с просьбой разобраться к хищении и потребовал, чтобы хулиган-Ушаков вернул провод. Об этом пишет «РИА Новости».

Накануне политики на заседании обсуждали вопросы безопасности ПДД, и один из депутатов Вилнис Кирсис не смог включить подготовленную презентацию, так как у него не работал монитор. В этом время напротив сидящий Ушаков попытался подергать за шнур монитора, чтобы включить компьютер.