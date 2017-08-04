Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на лишение украинского гражданства, намерен после визита в Польшу посетить несколько европейских стран. Об этом он рассказал в интервью польской радиостанции RMF.

Политик отметил, что смог беспрепятственно покинуть США и отправиться в Польшу, хотя этого не хотел президент Украины Петр Порошенко.

После Варшавы Саакашвили посетит ряд европейских городов, где у него запланированы встречи.

Экс-президент Грузии подчеркнул, что вскоре намерен вернуться на Украину, поскольку общество не согласилось с решением Порошенко лишить его гражданства.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна будет обращаться с требованием об экстрадиции Саакашвили ко всем страна, где он остановится.