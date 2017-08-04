Норвежские палеонтологи в горах Оппдала обнаружили дрозда, пролежавшего во льдах 4,2 тыс. лет. Тушка птицы вида белобровик сохранилась в хорошем состоянии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Теперь ученые хотят вскрыть дрозда, чтобы узнать, какие изменения произошли с его внутренними органами за это время. Кроме того, исследование печени и жира птицы дадут представление природе, которая была на этом месте несколько тысяч лет назад.

«То, что ей четыре тысячи лет — абсолютно фантастически. Мы никогда еще не вскрывали и не видели, как птица в возрасте четырех тысяч лет выглядит изнутри», — говорит ученый Йорген Росвольд.

По его мнению, дрозда могла спрятать росомаха. Эти хищники известны своим умением использовать лед для хранения добычи в теплое время года.

Оппдал - горнолыжный курорт в одноименной коммуне в центре Норвегии.