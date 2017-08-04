Сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына, тело которого было обнаружено в кустах в Ростовской области.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Доставленная в отделение полиции мать погибшего ребенка рассказала, что родила мальчика дома, после чего закопала его неподалеку от места жительства. Полицейские провели проверку женщин, стоявших на учете по беременности в женской консультации, опросили соседей и местных жителей для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее тело новорожденного было найдено в кустах возле привокзальной площади в Морозовске. Признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено. На теле были зафиксированы повреждения от укусов бродячих животных.