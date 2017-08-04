В столице Венесуэлы 4 августа начала работу Конституционная ассамблея. Возглавила собрание экс-глава МИДа Дельси Родригес.

«Мы начинаем работу Конституционной ассамблеи венесуэльского народа», — цитирует ТАСС депутата Фернандо Сото, открывшего первое заседание.

Основной задачей новой организации станет защита и параллельно реформация конституции Венесуэлы. В субботу состоится рабочее заседание, в котором должны принять участие 545 членов ассамблеи.

Дельси Родригес заверила, что задачей собрания является не упразднение основного закона, а ее усиление и углубление.

Мы пришли, чтобы убрать с пути все диктаторские препятствия, устроенные буржуазией, которые не позволяли в полной мере исполнять нашу конституцию, мы пришли, чтобы защитить, углубить, обновить и усилить ее, — заявила она.

Выборы членов ассамблеи состоялись 30 июля, в них приняли участие свыше 8 млн человек — 41,53 от населения с правом голоса.