«Ростов» в матче 4-го тура РФПЛ в гостях с минимальным счетом обыграл махачкалинский «Анжи» — 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте. Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон пробил с дальней дистанции. Голкипер «Анжи» Алексей Солосин сумел вытащить мяч из нижнего угла, однако на отскоке расторопнее оказался Владимир Дядюн.

После четырех туров в активе «Ростова» семь очков, в активе «Анжи» — три очка.

В субботу, 5 августа, «Уфа» сыграет с «Ахматом», «Локомотив» — со СКА, «Динамо» — с «Амкаром».

Завершится четвертый тур в воскресенье, 6 августа. «Арсенал» примет «Тосно», ЦСКА сразится с «Рубином», а «Краснодар» померяется силой с «Уралом».

В центральном матче тура сразятся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram