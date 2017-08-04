В мэрию Москвы поступило заявление от вкладчиков банка «Югра» о проведении 15 августа митинга на Трубной площади. По закону власти должны дать ответ заявителям в течение трех суток.

«Скорее всего, дадим ответ во вторник или в понедельник вечером», –– уточнила пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова. Кроме того, лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев сообщил в социальной сети «ВКонтакте» о подаче заявки, с уверенностью добавив, что у них всё получится.

В проведении митинга с 16.00 до 20.00 заявлено до 3 тыс. участников.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля. Сейчас акционеры банка пытаются оспорить через суд назначение Банком России временной администрации и моратория на совершение операций.