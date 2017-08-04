В 2017 году в России сохранилась тенденция снижения смертности. В Минздраве отмечают, что снижение показателя во всех возрастных группах началось в 2016-м и продолжается в настоящее время, передает «Федеральное агентство новостей».

«Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по итогам 2016 года в России средняя продолжительность жизни впервые достигла 72 лет. За пять лет этот показатель вырос на 1,6 года.

В июне глава Минздрава Вероника Скворцова привела данные, согласно которым с начала года смертность от туберкулеза снизилась на 16%, от болезней органов дыхания — на 9,5%, от новообразований — на 3,7%, от болезней системы кровообращения — на 3%, от болезней системы пищеварения — на 4,6%, от внешних причин — на 10%.