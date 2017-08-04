Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за решение об ужесточении антироссийских санкций. Политик подчеркнул, что Москва получила «мощный сигнал» о непоколебимости членов ЕС.

Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.

«Совместно с ЕС и в дальнейшем будем (стоять) на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина–ЕС в Киеве», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Совет ЕС принял решение об ужесточении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Siemens. В черный список были внесены замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также три юридических лица, передает RT.