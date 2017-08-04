Ряд американских изданий сообщили о возможной неуплате налогов президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о его сделке с сыном Эриком, которому были проданы две квартиры ценой $790 тыс. и $800 тыс., пишет Washington Post.

Издание ссылается на расследование организации ProPublica и журнала Real Deal. Журналисты узнали, что квартиры были проданы компании Эрика Трампа компанией Трампа-старшего. В США сделка между родственниками по рыночной цене не должна облагаться налогами, однако эксперты считают, что этот случай можно назвать частичным дарением.

Согласно американскому законодательству, близкие родственники могут без уплаты налогов дарить собственность общей стоимостью до $5,49 млн. Для этого им надо уведомить налоговые органы.

Однако налоговые декларации Трампа не были опубликованы в прошлом году, в связи с чем журналисты подозревают, что его лимит был исчерпан.

На минувшей неделе газета Washington Post опубликовала также несколько утечек из Белого дома, в том числе расшифровки нескольких телефонных разговоров президента с лидерами других стран. Как оказалось, в разговоре с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом 45-й президент США заявил, что его беседа с Владимиром Путиным была более приятной, чем с ним.