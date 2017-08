Актриса американского сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, известная своей ролью Миранды Хоббс, будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что 51-летняя актриса давно хотела выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, но только сейчас решила воплотить планы в жизнь. Некоторые западные эксперты считают Никсон «готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями».

Cynthia Nixon run against Cuomo for New York Governor may be a thing https://t.co/lswLk2OfMC