Глава «Алроса» Сергей Иванов сообщил, что спасателям удалось выйти на связь с несколькими горняками, оставшимися в шахте рудника «Мир».

«По состоянию на 21.30 мск (3.24 по местному времени) спасательная операция по розыску девяти шахтеров продолжается. С несколькими из них установлена на данный момент односторонняя связь», — заявил Иванов.

В пресс-службе компании уточнили, что, по разной информации, установлена связь с двумя-тремя шахтерами.

ЧП на руднике «Мир» произошло в пятницу, 4 августа. В момент инцидента на выработках находился 151 шахтер. 142 горняка удалось поднять на поверхность.

Ранее на место ЧП прибыла группа спасателей во главе с министром Владимиром Пучковым. Он лично будет контролировать ход спасательных работ.