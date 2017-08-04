Главная прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с распространенной в СМИ информации о визите в страну Михаила Саакашвили.

Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью и СМИ надзорного ведомства Грузии.

Ранее появилась информация, что Михаил Саакашвили прилетел в Польшу. Экс-президент Грузии примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Варшавского восстания.

Как заявляла министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, Тбилиси будет обращаться с требованием экстрадировать Саакашвили к любой стране, где он решит остаться.

Сам экс-президент Грузии заявляет, что смог беспрепятственно вылететь из США в Польшу, несмотря на лишение украинского гражданства.