Один из бывших сотрудников компании Blackwater, расстрелявший группу мирных граждан в Багдаде в 2007 году, признан невиновным. Решение принял апелляционный суд федерального округа Колумбия, сообщает Reuters.

Также суд признал слишком суровым приговор другим обвиняемым по этому делу. В 2014 году вашингтонским судом трое охранников были осуждены на 30 лет лишения свободы, бывший снайпер — на пожизненный срок. Теперь приговоры должны быть пересмотрены.

Инцидент, в результате которого погибли 14 человек, произошел во время проезда автомобилей американского посольства по Багдаду. Охраной колонны занималась компания Blackwater. На площади Нисур ее сотрудники, заподозрив угрозу, открыли огонь по толпе иракцев. Первые выстрелы произвел снайпер Николас Слэттен.

Американское издание The New York Times в заметке о пересмотре дела называет Blackwater символом бесконтрольности и произвола властей США в Ираке.