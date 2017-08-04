На границе между США и Мексикой с начала 2017 года погибли свыше 230 мигрантов. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Информация была предоставлена Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно данным агентства, при попытке пересечь границу погибли 232 человека. Это на 17% больше, чем за период с января по июль 2016 года, передает ТАСС.

В МОМ подчеркивают, что США, в свою очередь, сообщают о сокращении потока мигрантов, что вызывает обеспокоенность.

«МОМ отмечает, что каждая смерть служит напоминанием о том, сколько мигрантов продолжают рисковать своими жизнями ради осуществления американской мечты», — заявил Дюжаррик.