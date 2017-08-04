В здании научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос», расположенного по адресу: Иркутская улица, дом 11, корпус 1, в ВАО Москвы, произошел пожар.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, из здания валит густой черный дым. На место едут более 10 пожарных расчетов.

По предварительным данным, в здании находится мебельный цех. Пожару присвоен повышенный номер сложности «1-бис».

Подробности пока неизвестны.