Глава Якутии, прибывший на место затопления рудника «Мир», заявил, что надежда найти живыми работников шахты есть. Он отметил, что за короткое время удалось поднять 142 человека, сейчас работы продолжатся.

Начальник МЧС России Владимир Пучков поручил провести диспансеризацию вызволенных из шахты горняков и добавил, что поисково-спасательные операции будут длиться столько, сколько потребуется.

«Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств», –– сказал Пучков. В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, умеющих работать в сложных условиях. По последним данным МЧС, судьба девяти работников остается неизвестной. Проверкой случившегося занялись Следственный комитет и прокуратура региона.