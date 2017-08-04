МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. В своей претензии Киев назвал этот визит «демонстративным пренебрежением норм международного права», сообщает ТАСС.

Глава российского правительства прибыл в Крым в пятницу, где провел совещание по развитию промышленности полуострова. Также Медведев посетил судостроительный завод «Море» в Феодосии.

В июле Киев направил ноту протеста в белорусский МИД. Причиной стал показ в кинотеатрах республики трейлера фильма российского режиссера Алексея Пиманова о событиях на полуострове в 2013–2014 годах.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован парламентом.