Инфляция в РФ в августе будет близка к нулю, в отдельные недели ожидается дефляция, сообщает пресс-служба Банка России.

«С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Росстат, в свою очередь, зафиксировал в июле замедление роста цен — с 0,6% в июне до 0,1%, в годовом выражении — с 4,4 до 3,9%.

Ранее Минфин и ЦБ РФ прогнозировали замедление до 4,3%, Минэкономразвития — до 4–4,2%. Регулятор отмечает замедление темпов роста цен на большинство товаров и услуг.

«Таким образом, замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами», — резюмировали в ЦБ.