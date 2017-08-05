Один из ключевых людей в руководстве московского «Локомотива» в среду уволился со своей должности. По информации «Известий», советник президента «железнодорожников» Лев Гоберман уже официально покинул клуб.

«Гоберман долгие годы работал с Геркусом и участвовал в решении многих вопросов», — утверждает источник «Известий».

«Илья Леонидович советовался с ним по многим аспектам деятельности структур, которые возглавлял. В «Локомотиве» Гоберман не был публичной фигурой, но в офисе клуба многие отмечали его влияние при выработке решений. Будучи гражданином Израиля, с октября 2016 по февраль 2017 года он находился в этой стране, проходя обязательную службу в рядах ее вооруженных сил. Но даже в это время Геркус постоянно был с ним на связи, и Гоберман играл не последнюю роль в жизни клуба», — отметил он.

В «Локомотиве» пояснили, что комментарии по назначению или увольнению сотрудников даются только в случае, когда речь идет о руководящих постах. Сам Гоберман отказался комментировать информацию.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию в силу определенных джентельменских соглашений с клубом», — сказал Гоберман «Известиям».

До «Локо» в 2008-2012 годах Гоберман работал в возглавляемом в ту пору Геркусом отделе стратегического развития «Зенита». В 2012-2012 годах оба работали в ООО «Лига ТВ». Геркус занимал пост генерального директора, а Гоберман — начальника департамента реализации медиаправ.

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