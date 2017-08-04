Житель Санкт-Петербурга, совершивший серию краж велосипедов, приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Невский районный суд.

Следствие доказало, что ранее судимый Алексей Волков вместе с сожительницей Натальей Есиной с марта 2015 по октябрь 2016 года похитил 29 велосипедов.

Их действия нанесли гражданам ущерб на сумму свыше 511 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Мужчина был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Его сожительница получила условный срок в один год и один месяц. Ей назначен испытательный срок в два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.