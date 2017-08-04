Российский МИД выразил глубокое сожаление в связи с расширением санкций Евросоюза. Москва рассматривает действия Брюсселя как недружественные и необоснованные, говорится в комментарии на сайте министерства.

В ведомстве отмечают, что разочарованы «доводимой до абсурда политизацией вопроса», представляющего собой обычный спор хозяйствующих субъектов.

«Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна «Сименс» вызывает глубокое сожаление», — говорится в заявлении МИДа.

Ответственность за возможные издержки европейских компаний министерство перекладывает на ЕС и правительство ФРГ.

Под очередные ограничительные меры замминистра энергетики Андрей Черезов, глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, компании ООО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Интеравтоматика», а также участники строительства ТЭС в Крыму.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать расширение европейских санкций.