Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в якутском городе Мирный режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшей аварией на шахте «Мир». Об этом он сообщил на оперативном совещании с сотрудниками экстренных служб.

«В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы», –– сказал Пучков.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению девяти горнорабочих, которые находились в момент затопления в шахте. По последним данным, поднять на поверхность удалось 142 человека из 151. По факту происшествия проводится проверка Следственным комитетом и прокуратурой по региону.