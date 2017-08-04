Глава национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что раскрытие секретной информации поставило под огромную угрозу безопасность США. Коутс добавил, что найдет всех, кто занимался утечкой конфиденциальных данных, и привлечет их к ответственности. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Они поставили под угрозу мужчин и женщин нашего разведсообщества, вооруженные силы и тех, кто служит за рубежом. Они дали нашим врагам знание о нашей деятельности», –– сказал глава нацразведки. По словам Коутса, подобная ситуация заставляет усомниться в доверии союзников США и возможности делиться с ними информацией.

Он добавил, чтобы все, у кого есть обеспокоенность в этой сфере, докладывали в соответствующее ведомство. Информация о преступной деятельности будет передана ФБР для дальнейшего расследования.