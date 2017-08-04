Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Якутию на рудник «Мир». Министр возьмет под контроль работы по ликвидации последствий подтопления насосной станции.

Министр прибыл в город Мирный вместе с группой спасателей. В район бедствия направлены около 30 человек и специальное оборудование.

Ранее Пучков потребовал неукоснительно соблюдать технику безопасности при проведении поисково-спасательных работ.

На руднике «Алросы» «Мир» произошел прорыв воды. В момент происшествия на руднике находился 151 человек. На поверхность удалось поднять 142 шахтера.