По предварительной информации, причиной затопления рудниковой шахты «Мир» в Якутии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса», которой принадлежит рудник. Сотрудники экстренных служб и эксперты продолжают вести анализ происшествия для установления более точной версии ЧП.

По последним данным МЧС, остаются не найденными еще девять горнорабочих, 142 шахтера из 151 подняли на поверхность.