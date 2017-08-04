С 2018 года на трассу «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, будет выделено более 14 млрд рублей. Об этом на совещании по развитию промышленности Крыма заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Федеральное агентство новостей».

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь — 14,36 млрд рублей», — сказал Медведев.

Глава кабмина добавил, что подписал распоряжение по расходам бюджета на Крым и Севастополь на следующий год и период 2019–2020 годов. Одним из пунктов документа стала реконструкция участка дороги Судак–Феодосия, на которую будет выделено 3,1 млрд рублей.

Еще 780 млн рублей будут направлены на реконструкцию автомобильной дороги к Керчи и транспортному переходу через пролив.