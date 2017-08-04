В США в продажу поступила туалетная бумага с твитами президента Дональда Трампа. Ее можно приобрести на онлайн-ритейлере Amazon.

Стоимость одной упаковки с экспресс-доставкой составляет почти $12, пишет газета Washington Examiner.

Позднее Amazon решил дистанцироваться от продажи продукта, сообщив, что его можно приобрести через третьих лиц.

Издание отмечает, что в последние несколько месяцев Дональд Трамп неоднократно подвергал критике генерального директора Amazon Джеффа Безоса, который также владеет газетой Washington Post.